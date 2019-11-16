Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, - Мендель

По ее словам, Офис президента не обсуждает с олигархом государственные дела.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не имеет права говорить от имени государства или Офиса президента.

По ее словам, с миллиардером не обсуждаются позиции относительно решения дел государственной важности. Об этом Юлия Мендель сообщила на своей странице в Facebook.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции решения государственных дел", - написала пресс-секретарь президента.

Напомним, 13 ноября было опубликовано интервью миллиардера Игоря Коломойского для американского издания New York Times. В нем он выступил за восстановление отношений РоSSии и Украины. Также он обвинил США в том, что те "заставляют нас воевать".

Кроме этого, олигарх заявил, что "русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы", из-за чего "НАТО загрязнит себе штаны и купит памперсы".