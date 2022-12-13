Відсутність масованих ракетних ударів говорить про те, що ворог до них готується – Зеленський

Президент закликав серйозно ставитися до попереджень українських військових і повітряних тривог, інформує ZN.ua.

Відсутність масованих ракетних ударів говорить про те, що ворог до них готується – Зеленський
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський попередив, що російські загарбники, ймовірно, готуються до нових масованих ракетних обстрілів нашої держави, які можуть бути здійснені в будь-який момент. Ворог не втрачає надії створити чергові блекаути в Україні, заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

“Всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів…”, – зазначив він.

Глава держави закликав українців серйозно ставитися до будь-яких попереджень від Збройних сил України чи Повітряних сил, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги до тих пір, поки у РФ є ракети. Президент підтвердив, що росіяни ще мають ці ракети.

“На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму”, – наголосив Зеленський.

Він також додав, що українська влада, волонтери, підприємці та партнери зараз роблять усе можливе для того, щоб привезти якомога більше обладнання, яке допоможе зменшити шкоду від ударів російських ракет по енергетичній інфраструктурі.


Максим Царук, ZN.ua





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