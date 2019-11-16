ГБР подозревает полицейского в растрате горюче-смазочных материалов на полмиллиона гривен

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Национальной полиции в Полтавской области в растрате горюче-смазочных материалов на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Полтаве, сообщили о подозрении в растрате горюче-смазочных материалов на сумму более 500 тысяч гривен главному специалисту управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Полтавской области", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, чиновники Нацполиции вносили в документы ложные сведения об объемах потребленных топливно-смазочных материалов служебным транспортом, после чего присваивали избыточное топливо.

По подсчетам, только в 2019 году такие действия нанесли ущерб государству на сумму свыше 500 тыс. гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в помещении Главного управления Нацполиции в Полтавской области, Кременчугском отделе полиции и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам этой схемы.

Предварительная квалификация - ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в начале ноября ГБР задержало следователя Нацполиции при получении $3 тыс. взятки. Правоохранитель вымогал деньги за то, чтобы не арестовывать имущество подозреваемого, которое, по закону, подлежит конфискации в пользу государства.