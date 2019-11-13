Партия ?"Голос" решила выдвинуть своего кандидата в мэры Киева

Также политсила будет участвовать в местных выборах.

Партия "Голос" намерена участвовать в местных выборах, и выдвинет своего кандидата на должность городского головы Киева .

Об этом заявил лидер парламентской фракции Сергей Рахманин, передает "Интерфакс-Украина".

"Партия рассматривает такую возможность. Нас избиратели не поймут, если мы проигнорируем местные выборы", - сказал он.

Рахманин также утвердительно ответил на вопрос, будет ли партия выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева .

"Думаю да. До сих пор не понятно, когда там будут выборы, досрочные или очередные… У нас на политическом уровне принято решение, что мы принимаем участие и в выборах Киевского городского совета, и в выборах киевского городского головы", - сказал он.

В этом контексте политик отметил, что "Голос" - молодая партия, и ей необходимо больше времени, чтобы местные региональные организации "встали на ноги". Он также рассказал, что строительством региональной структуры политсилы занимаются три человека: лидер "Голоса", нардеп Святослав Вакарчук, замглавы партии Ярослав Юрчишин, а также член политсовета Владимир Венгер.

Напомним, 11 октября Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря этого года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.