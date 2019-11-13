Партия "Голос" решила выдвинуть своего кандидата в мэры Киева

Также политсила будет участвовать в местных выборах.

Партия ?"Голос" решила выдвинуть своего кандидата в мэры Киева
Фото: Макс Требухов

Партия "Голос" намерена участвовать в местных выборах, и выдвинет своего кандидата на должность городского головы Киева.

Об этом заявил лидер парламентской фракции Сергей Рахманин, передает "Интерфакс-Украина".

"Партия рассматривает такую возможность. Нас избиратели не поймут, если мы проигнорируем местные выборы", - сказал он.

Рахманин также утвердительно ответил на вопрос, будет ли партия выдвигать своего кандидата на должность мэра Киева.

"Думаю да. До сих пор не понятно, когда там будут выборы, досрочные или очередные… У нас на политическом уровне принято решение, что мы принимаем участие и в выборах Киевского городского совета, и в выборах киевского городского головы", - сказал он.

В этом контексте политик отметил, что "Голос" - молодая партия, и ей необходимо больше времени, чтобы местные региональные организации "встали на ноги". Он также рассказал, что строительством региональной структуры политсилы занимаются три человека: лидер "Голоса", нардеп Святослав Вакарчук, замглавы партии Ярослав Юрчишин, а также член политсовета Владимир Венгер.

Напомним, 11 октября Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря этого года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.

Выборы мэра Киева пройдут в следующем году. Действующий глава столицы Виталий Кличко ранее заявил, что снова будет баллотироваться в мэры.

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