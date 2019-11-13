Шахов требует не допускать иностранцев к рынку земли без всяких референдумов

Депутатов он назвал детьми со спичками.

Шахов требует не допускать иностранцев к рынку земли без всяких референдумов
Сергей Шахов
Фото: пресс-служба

Народный депутат Сергей Шахов выступает против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - этот вопрос должен быть решен без референдумов. Заявил парламентарий с трибуны, пишут "Українські новини".

По его словам, иностранцы не должны быть допущены к рынку украинской земли без референдумов.

"Мы выступаем против поспешного открытия рынка земли и против предоставления права на покупку украинской земли иностранцам в любой форме - будь то лично, то в виде предприятия, зарегистрированного в Украине. Этот вопрос должен быть решен без референдумов", - подчеркнул Шахов .

По его словам, депутаты в политическом смысле являются детьми со спичками.

"Сегодня я вижу в этом зале - в политическом смысле - детей, которым дали спички, которые хотят сжечь нашу землю. Будьте взрослыми! С холодной головой принимайте решение", - призвал Шахов депутатов.

По его словам, "нет - продаже земли" сказали люди в разных регионах страны. Он отметил, референдум относительно земли следует проводить только при готовности государства и граждан.

Также он напомнил, что согласно социологическим опросам, 2/3 граждан Украины поддерживают идею вынесения вопроса отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли на всеукраинский референдум.

"При этом 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме, проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения", - подчеркнул Шахов.

Команда Шахова, отметил нардеп, поддерживает требования протестующих против поспешного открытия рынка земли.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетовВ Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже землиРада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Чиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дорогиЧиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дороги
Зеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законаЗеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции закона
Рада начала рассмотрение законопроектов о рынке землиРада начала рассмотрение законопроектов о рынке земли
При открытии рынка земли один гектар будет стоить около $2200, -замминистра экономикиПри открытии рынка земли один гектар будет стоить около $2200, -замминистра экономики
Представительница Кабмина в Раде может лишиться должности из-за отказа поддержать рынок землиПредставительница Кабмина в Раде может лишиться должности из-за отказа поддержать рынок земли
Участники протеста против рынка земли принесли под Раду свинью в гробеУчастники протеста против рынка земли принесли под Раду свинью в гробе
Под Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракцииПод Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракции
Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноябряРада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноября
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Последние новости
Подгружаем последние новости