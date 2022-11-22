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2022-11-22
Депутат Шахова оштрафували за неявки до суду у справі про корупцію
Далі до нього можуть застосувати примусовий привід.
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і наклала на депутата Сергія Шахова грошове стягнення за неявки на судові засідання, інформує
Як
Наступне засідання щодо депутата, якого підозрюють в декларуванні неправдивої інформації, заплановане уже на п’ятницю, 25 листопада.
Ірина Знась, ZN.ua