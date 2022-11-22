Депутат Шахова оштрафували за неявки до суду у справі про корупцію

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і наклала на депутата Сергія Шахова грошове стягнення за неявки на судові засідання, інформує ZN.ua .

Як повідомили в САП, Шахова оштрафували на 5200 гривень — це максимально можливе стягнення у такому випадку. Далі щодо нього можуть застосовувати примусовий привід.

Наступне засідання щодо депутата, якого підозрюють в декларуванні неправдивої інформації, заплановане уже на п’ятницю, 25 листопада.