Депутат Шахова оштрафували за неявки до суду у справі про корупцію

Далі до нього можуть застосувати примусовий привід.

Депутат Шахова оштрафували за неявки до суду у справі про корупцію
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і наклала на депутата Сергія Шахова грошове стягнення за неявки на судові засідання, інформує ZN.ua.

Як повідомили в САП, Шахова оштрафували на 5200 гривень — це максимально можливе стягнення у такому випадку. Далі щодо нього можуть застосовувати примусовий привід.

Наступне засідання щодо депутата, якого підозрюють в декларуванні неправдивої інформації, заплановане уже на п’ятницю, 25 листопада.


Ірина Знась, ZN.ua





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