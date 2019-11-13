ЕС поддержал земельную реформу в Украине

Европейский Союз подержал открытие свободного рынка земли в Украине, поскольку это может дать серьезный толчок развитию украинской экономики. Об этом сообщается на фейсбуке представительства Евросоюза в Украине.

"Реформа должна строиться на приоритете права и принципах стабильности, прозрачности, справедливости и всеохватности. Уважая независимый законодательный процесс и суверенность принятия решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в рамках реформы в приоритете должны быть мелкие фермеры для того, чтобы избежать чрезмерной концентрации сельскохозяйственных земель в руках нескольких крупных владельцев. Мелкие хозяйства, в том числе те, которые ещё не зарегистрированы в качестве юрлиц, должны стать основой рынка и получать господдержку.

" Евросоюз считает, что открытие рынка земли должно стать первым шагом к более широкой и более комплексной реформе, которая будет включать другие элементы управления землей, политики в области управления, планирования и мониторинга, повышения уровня осведомленности о правах на землю, консолидации земель и т.д.", - считают в ЕС .

Кроме того, Евросоюз рассматривает вопрос о дальнейшем расширении своей поддержки реализации земельной реформы в Украине, уделяя внимание в области планирования и управления земельными ресурсами, а также с целью интеграции кадастра и реестра прав.

Напомним, сегодня, 13 ноября Верховная Рада намерена рассмотреть законопроекты о продаже земли.

На фракции "Слуга народа" Зеленский обещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законопроекта №2178-10. Ранее президент обнародовал видеообращение, в котором заявил, что власти проведут референдум о продаже земли иностранцам.