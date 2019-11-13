Нардеп из "Слуги народа" объявил депутатов от ОПЗЖ преемниками Ежова и Берии

Законопроекты о земле перессорили народных депутатов.

Нардеп из "Слуги народа" объявил депутатов от ОПЗЖ преемниками Ежова и Берии
Фото: facebook/Слуга Народу

Депутат Верховной Рады Никита Потураев из "Слуги народа" объявил депутатов пророSSийской фракции ОПЗЖ преемниками советских наркомов Николая Ежова и Лаврентия Берии.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, выступая в поддержку запуска рынка земли.

"Мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда", - заявил Потураев в микрофон, пытаясь перекричать ОПЗЖ, которые выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

"И я хочу, чтобы вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор, убил миллионы украинцев, лишив их землю. Вот они, вот они", - сказал Потураев, указывая на представителей ОПЗЖ.

Нардеп Вадим Рабинович из ОПЗЖ в ответ назвал Потураева "ишаком, продающим землю", и "подонком".

Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетовВ Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
Блок рекламы


Похожие новости
В Боливии сенатор опозиции объявила себя врио президентаВ Боливии сенатор опозиции объявила себя врио президента
Экс-гендиректору "Укроборонпрома" объявили подозрение в недекларировании имуществаЭкс-гендиректору "Укроборонпрома" объявили подозрение в недекларировании имущества
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилейУ нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
В ВАКС объявили обвинительный акт экс-прокурору СусуВ ВАКС объявили обвинительный акт экс-прокурору Сусу
Бывшего нардепа Лапина вызвали на допрос в СБУБывшего нардепа Лапина вызвали на допрос в СБУ
Во Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезонаВо Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона
Нардеп: руководители учреждений в ОРДЛО могут войти в местную власть после деоккупацииНардеп: руководители учреждений в ОРДЛО могут войти в местную власть после деоккупации
Нардеп Ткаченко заселился на Труханов после расследования "1+1" о незаконности застройки островаНардеп Ткаченко заселился на Труханов после расследования "1+1" о незаконности застройки острова
Нардеп Деркач обжалует постановление парламента о формировании комитетовНардеп Деркач обжалует постановление парламента о формировании комитетов
ГПУ завела дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского (обновлено)ГПУ завела дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости