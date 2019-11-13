Нардеп из "Слуги народа" объявил депутатов от ОПЗЖ преемниками Ежова и Берии

Депутат Верховной Рады Никита Потураев из "Слуги народа" объявил депутатов пророSSийской фракции ОПЗЖ преемниками советских наркомов Николая Ежова и Лаврентия Берии.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, выступая в поддержку запуска рынка земли.

"Мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда", - заявил Потураев в микрофон, пытаясь перекричать ОПЗЖ, которые выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

"И я хочу, чтобы вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор, убил миллионы украинцев, лишив их землю. Вот они, вот они", - сказал Потураев, указывая на представителей ОПЗЖ.

Нардеп Вадим Рабинович из ОПЗЖ в ответ назвал Потураева "ишаком, продающим землю", и "подонком".

Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.