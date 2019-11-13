Часть фракции "Слуга народа" заблокировала трибуну

Партия власти пытается не допустить блокирования оппозицией.

Фото: Анна Стешенко

Часть фракции политической партии "Слуга народа" заблокировала трибуну.

Как сообщает корреспондент LB.ua, это делается для того, чтобы не допустить срыва рассмотрения законопроектов о рынке земли.

Фото: Анна Стешенко

Фракция "Слуга народа" перед утренним заседанием провела заседание при участии президента Владимира Зеленского, где обсуждался вопрос необходимости принятия закона об отмене моратория на продажу земли сельхозназначения.

В пророSSийской фракции ОПЗЖ и в "Батькивщине" также не исключают блокирования трибуны, чтобы не допустить принятия закона о рынке земли.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетовВ Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
Блок рекламы


Похожие новости
Под Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракцииПод Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракции
Практическая часть разведения сил в Петровском завершилась, - ООСПрактическая часть разведения сил в Петровском завершилась, - ООС
Три фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитетаТри фракции потребовали снять Яременко с должности главы комитета
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандалаЯременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну РадыФракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Зеленский предложил направить часть субвенций на восстановление ДонбассаЗеленский предложил направить часть субвенций на восстановление Донбасса
Проверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенеслиПроверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенесли
Арахамия отрицает раскол во фракции "Слуги народа"Арахамия отрицает раскол во фракции "Слуги народа"
Шевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - КорниенкоШевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - Корниенко
Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источникЗаседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источник
Последние новости
Подгружаем последние новости