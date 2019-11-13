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2019-11-13
Часть фракции "Слуга народа" заблокировала трибуну
Партия власти пытается не допустить блокирования оппозицией.
Фото: Анна Стешенко
Часть фракции политической партии "Слуга народа" заблокировала трибуну.
Как сообщает корреспондент LB.ua, это делается для того, чтобы не допустить срыва рассмотрения законопроектов о рынке земли.
Фото: Анна Стешенко
Фракция "Слуга народа" перед утренним заседанием провела заседание при участии президента Владимира Зеленского, где обсуждался вопрос необходимости принятия закона об отмене моратория на продажу земли сельхозназначения.
В пророSSийской фракции ОПЗЖ и в "Батькивщине" также не исключают блокирования трибуны, чтобы не допустить принятия закона о рынке земли.
Фото: Анна Стешенко
Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.
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