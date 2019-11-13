Участники протеста против рынка земли принесли под Раду свинью в гробе

Свинью будут "хоронить" в знак протеста против запуска рынка земли.

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Участники акции протеста против принятия законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли принесли под Верховную Раду тушку свиньи в гробе.

"Символические «похороны» олицетворяют будущее направления животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого» рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства", - объясняется в фейсбуке Всеукраинской аграрной рады, которая организовала акцию.

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетовВ Борисполе СБУ задержала 6 человек за попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов
РоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в СирииРоSSийские военные самолеты разбомбили роддом в Сирии
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
Блок рекламы


Похожие новости
Шахов требует не допускать иностранцев к рынку земли без всяких референдумовШахов требует не допускать иностранцев к рынку земли без всяких референдумов
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже землиРада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Чиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дорогиЧиновники Броварского района раздали 18 гектаров земли в зоне прохождения Большой кольцевой дороги
Зеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законаЗеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции закона
Рада начала рассмотрение законопроектов о рынке землиРада начала рассмотрение законопроектов о рынке земли
При открытии рынка земли один гектар будет стоить около $2200, -замминистра экономикиПри открытии рынка земли один гектар будет стоить около $2200, -замминистра экономики
Представительница Кабмина в Раде может лишиться должности из-за отказа поддержать рынок землиПредставительница Кабмина в Раде может лишиться должности из-за отказа поддержать рынок земли
Под Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракцииПод Радой собрался протест против рынка земли, "Слуга народа" обсудит этот вопрос на фракции
Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноябряРада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноября
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Последние новости
Подгружаем последние новости