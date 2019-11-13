В Боливии сенатор опозиции объявила себя врио президента

Сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньез пообещала проведение выборов в ближайшее время.

После отставки боливийского президента Эво Моралеса, сенатор оппозиции Жанин Аньез объявила себя временной исполняющей обязанности президента страны и пообещала проведение выборов в ближайшее время. Об этом сообщает BBC.

Представители партии Моралеса бойкотировали соответствующую сессию, что означало, что для ее назначения не было кворума. Однако Аньез заявила, что она была следующей в очереди в соответствии с конституцией и пообещала провести выборы в ближайшее время.

Напомним, 11 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после трех недель массовых протестов, поскольку на выборах президента Боливии 20 октября, были подтасовки.

Предварительные итоги голосования, указывали на возможность второго тура. Но избирательная комиссия объявила Моралеса победителем с результатом 47,08% голосов. Его соперник Карлос Меса, экс-президент с октября 2003 по июнь 2005 года, получил 36,51%. По боливийским законам, если кандидат набрал больше 40% голосов, а его отрыв от второго превышает 10 пунктов, второй тур не проводится.

Оппозиция отказалась признать победу Моралеса, и в стране вспыхнули масштабные протесты.

12 ноября Эво Моралес сбежал в Мексику и получил там политическое убежище.