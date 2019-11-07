С начала года в Украине пострадало 208 журналистов, - Институт массовой информации

С начала 2019 года в Украине пострадало 208 журналистов из-за своей профессиональной деятельности. В 147-ми случаях это была физическая агрессия. Об этом в парламенте сообщила директорка Института массовой информации Оксана Романюк, передает "Громадьске".

"За 10 месяцев этого года в Украине пострадали 208 журналистов вследствие своей профессиональной деятельности ... Я сама прошла через избиения, угрозы, через публичное давление, обыски, допросы, у меня изымали ноутбук. В прошлом году выбивали двери в офис ИМИ", - сказала Романюк.

Она также отметила, что Институт очень тщательно и ответственно относится к барометру свободы слова, и всегда готов помогать коллегам-журналистам.

"Мы из-под земли достанем те броники, мы найдем деньги на лечение, мы поможем коллегам. И именно поэтому мы очень тщательно и ответственно относимся к барометру свободы слова. С тех 208 кейсов, что я назвала, 147 касались физической агрессии. На сегодня физическая агрессия является самой большой проблемой для украинских журналистов", — добавила Романюк.

Она назвала 4 категории журналистов, которые чаще всего попадают "под раздачу":

1. Журналисты, работающие в зоне ООС.

2. Журналисты-расследователи

3. Операторы и фотографы

4. Региональные журналисты

При этом, Романюк подчеркнула, что регионы - худшие с точки зрения безопасности журналистов. Разумеется, это оккупированные территории. Далее — Киев и область. На втором месте Одесская, третье разделили Волынская и Днепропетровская области.

Директорка Института массовой информации призвала представителей власти обратить внимание на эти регионы.

Напомним, сегодня сообщалось, что Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией. Он отметил, что будет инициировать регистрацию законопроекта о соответствующих изменениях в Административный и Уголовный кодекс.