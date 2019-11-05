Советник Гончарука не рекомендует продавать землю после снятия моратория

"Земля - это хороший актив".

Советник Гончарука не рекомендует продавать землю после снятия моратория
Алексей Мушак
Фото: Макс Левин

Наибольший вызов для тех, кто внедряет земельную реформу - это коммуникация с людьми по ней, подчеркнул Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам в ходе круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине" в Институте Горшенина.

В частности, как отметил Алексей Мушак, надо объяснять, что в начале земля будет стоить меньше, но чем дальше она будет стоить дороже. "Мой совет всегда - не продавать землю, это хороший актив. Запуск рынка земли приведет к тому, что арендная плата увеличится, и 7 млн граждан Украины просто начнут получать больше денег "

По мнению Алексея Мушака, либеральный подход к земельной реформе должен обеспечить высокие цены на украинскую землю. "Если делать либеральный рынок земли, который мы отстаиваем, с минимумом ограничений, то граждане Украины будут самими, на английском языке, "бенефициарам ", а на украинском языке - выгодоприобретателями. Поэтому 14 статью Конституции Украины о том, что земля - это национальное богатство, надо реализовать. Богатство не должно стоить дешево, оно должно стоить дорого. Земля соответствующего должна быть дорогой. Мы должны исходить из того, что земля должна стоить значительные средства, а не быть предметом различных схем ", - подчеркнул он.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в КарпатахРада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"
Нефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможнеНефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможне
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Ткаченко заселился на Труханов после расследования "1+1" о незаконности застройки островаНардеп Ткаченко заселился на Труханов после расследования "1+1" о незаконности застройки острова
После разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООСПосле разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООС
РоSSийский депутат посетил Золотое после отвода украинских войскРоSSийский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Министр здравоохранения решила уволить всех советниковМинистр здравоохранения решила уволить всех советников
Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"
Советник Трампа по Европе и РФ намерен уйти в отставкуСоветник Трампа по Европе и РФ намерен уйти в отставку
ЦИК обратилась в полицию после пересчета голосов на 198-м округеЦИК обратилась в полицию после пересчета голосов на 198-м округе
Папский фонд заявляет об увеличении случаев гонения христиан в последние два годаПапский фонд заявляет об увеличении случаев гонения христиан в последние два года
Кабмин отрицает назначение роSSийского экономиста советником ГончарукаКабмин отрицает назначение роSSийского экономиста советником Гончарука
Сын Роднянского стал экономическим советником КабминаСын Роднянского стал экономическим советником Кабмина
Последние новости
Подгружаем последние новости