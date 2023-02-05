Ще 700 окупантів більше не топтатимуть українську землю: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Ворог також недорахувався РСЗВ, танків, систем ППО і не лише, інформує ZN.ua.

Ще 700 окупантів більше не топтатимуть українську землю: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Українці вже 347 діб протистоять російському повномасштабному вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати окупантів станом на 5 лютого.

З 24 лютого 2022 року російські загарбники втратили:

  • особового складу – близько 131290 (+700) одиниць;
  • танків – 3220 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 6405 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 2226 (+6) од.;
  • РСЗВ – 460 (+0) од.;
  • засобів ППО – 227 (+2) од.;
  • літаків – 294 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 284 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2) од.;
  • крилатих ракет – 796 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
  • спеціальної техніки – 203 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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