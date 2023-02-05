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2023-02-05
Ще 700 окупантів більше не топтатимуть українську землю: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Ворог також недорахувався РСЗВ, танків, систем ППО і не лише, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Українці вже 347 діб протистоять російському повномасштабному вторгненню. Генштаб ЗСУ
З 24 лютого 2022 року російські загарбники втратили:
- особового складу – близько 131290 (+700) одиниць;
- танків – 3220 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 6405 (+11) од.;
- артилерійських систем – 2226 (+6) од.;
- РСЗВ – 460 (+0) од.;
- засобів ППО – 227 (+2) од.;
- літаків – 294 (+0) од.;
- гелікоптерів – 284 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2) од.;
- крилатих ракет – 796 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
- спеціальної техніки – 203 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua