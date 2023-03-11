Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна воюватиме до тих пір, поки російські окупанти не залишать усю нашу територію, а нашим містам не перестане загрожувати руйнація. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Сьогодні під загрозою свобода мільйонів наших громадян. Саме тому Україна повинна битися, додав президент.

"Ми повинні продовжувати цю битву. І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо", — заявив Зеленський.