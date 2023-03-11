Новостей.COM ⇒
2023-03-11
Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський
Президент впевнений, що наша держава вистоїть у цій битві, інформує
© прес-служби Міноборони України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна воюватиме до тих пір, поки російські окупанти не залишать усю нашу територію, а нашим містам не перестане загрожувати руйнація. Про це він написав
Сьогодні під загрозою свобода мільйонів наших громадян. Саме тому Україна повинна битися, додав президент.
"Ми повинні продовжувати цю битву. І ми вистоїмо. Я знаю, що ми вистоїмо", — заявив Зеленський.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua