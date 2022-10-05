Допоможе нам ще ефективніше звільняти нашу землю: Резніков про новий пакет допомоги від США

Він подякував президенту Байдену та своєму американському візаві Остіну, інформує ZN.ua.

Допоможе нам ще ефективніше звільняти нашу землю: Резніков про новий пакет допомоги від США
© Олексій Рєзніков/facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на новий пакет військової допомоги від США. Він сказав, що це допоможе ЗСУ швидше звільняти українську землю від окупантів. Про це він написав у своєму Twitter.

«Найкраща нагорода для української армії за успішний наступ – це радість визволених українців.А новий пакет допомоги у сфері безпеки від США на суму 625 мільйонів доларів допоможе нам ще ефективніше звільняти нашу землю. Щиро дякую Джозефу Байдену, Ллойду Дж. Остіну і всьому американському народу!», – написав Олексій Резніков.

The best reward for #UAarmy for its successful offensive is the joy of liberated Ukrainians.
And a new $625 million security assistance package from the US will help us liberate our land even more effectively.
Thank you very much @POTUS @SecDef & all ?? people! pic.twitter.com/Tmd2qdf5wx

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 4, 2022


Юлія Лавришин, ZN.ua





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