Допоможе нам ще ефективніше звільняти нашу землю: Резніков про новий пакет допомоги від США

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на новий пакет військової допомоги від США . Він сказав, що це допоможе ЗСУ швидше звільняти українську землю від окупантів. Про це він написав у своєму Twitter .

«Найкраща нагорода для української армії за успішний наступ – це радість визволених українців.А новий пакет допомоги у сфері безпеки від США на суму 625 мільйонів доларів допоможе нам ще ефективніше звільняти нашу землю. Щиро дякую Джозефу Байдену, Ллойду Дж. Остіну і всьому американському народу!», – написав Олексій Резніков.