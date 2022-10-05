Допоможе нам ще ефективніше звільняти нашу землю: Резніков про новий пакет допомоги від США

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на новий пакет військової допомоги від США. Він сказав, що це допоможе ЗСУ швидше звільняти українську землю від окупантів. Про це він написав у своєму Twitter.
«Найкраща нагорода для української армії за успішний наступ – це радість визволених українців.А новий пакет допомоги у сфері безпеки від США на суму 625 мільйонів доларів допоможе нам ще ефективніше звільняти нашу землю. Щиро дякую Джозефу Байдену, Ллойду Дж. Остіну і всьому американському народу!», – написав Олексій Резніков.
The best reward for #UAarmy for its successful offensive is the joy of liberated Ukrainians. And a new $625 million security assistance package from the US will help us liberate our land even more effectively. Thank you very much @POTUS@SecDef & all ?? people! pic.twitter.com/Tmd2qdf5wx