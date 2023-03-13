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2023-03-13
Захисники очистили українську землю ще від 710 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Техніки у росіян також поменшало.
© КМДА, Олексій Самсонов
Почалася 383 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 159800 (+710) одиниць;
- танків – 3474 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 6774 (+5) од.;
- артилерійських систем – 2503 (+16) од.;
- РСЗВ – 493 (+0) од.;
- засобів ППО – 259 (+0) од.;
- літаків – 304 (+0) од.;
- гелікоптерів – 289 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од.;
- крилатих ракет – 907 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од.;
- спеціальної техніки – 251 (+9) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua