Захисники очистили українську землю ще від 710 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 383 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 13 березня.

За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

особового складу – близько 159800 (+710) одиниць;

танків – 3474 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 6774 (+5) од.;

артилерійських систем – 2503 (+16) од.;

РСЗВ – 493 (+0) од.;

засобів ППО – 259 (+0) од.;

літаків – 304 (+0) од.;

гелікоптерів – 289 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од.;

крилатих ракет – 907 (+0) од.;

кораблів/катерів – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од.;

спеціальної техніки – 251 (+9) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.