Захисники очистили українську землю ще від 710 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Техніки у росіян також поменшало.

Захисники очистили українську землю ще від 710 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© КМДА, Олексій Самсонов

Почалася 383 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 13 березня.

За понад рік повномасштабної війни російські вбивці втратили:

  • особового складу – близько 159800 (+710) одиниць;
  • танків – 3474 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 6774 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 2503 (+16) од.;
  • РСЗВ – 493 (+0) од.;
  • засобів ППО – 259 (+0) од.;
  • літаків – 304 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 289 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од.;
  • крилатих ракет – 907 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од.;
  • спеціальної техніки – 251 (+9) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
РФ виснажує українську ППО та шукає способи злому її роботи – РустамзадеРФ виснажує українську ППО та шукає способи злому її роботи – Рустамзаде
Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворогаСотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога
Зеленський озвучив втрати росіян під БахмутомЗеленський озвучив втрати росіян під Бахмутом
ЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФЗСУ за тиждень ліквідували майже 6 тисяч окупантів та знищили кілька сотень одиниць техніки РФ
Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямкуОкупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку
Ще понад тисячу окупантів знищили ЗСУ: оновлені дані втрат ворогаЩе понад тисячу окупантів знищили ЗСУ: оновлені дані втрат ворога
Українські захисники намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 кілометрів від води в Херсонській областіУкраїнські захисники намагаються відсунути окупантів хоча б на 20 кілометрів від води в Херсонській області
Росіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаРосіянам знадобиться 1090 нових цинкових трун: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian
Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — ЗеленськийУкраїна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський
Последние новости
Подгружаем последние новости