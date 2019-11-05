Нардеп Ткаченко заселился на Труханов после расследования "1+1" о незаконности застройки острова

В 2016-м в соцсетях семьи Ткаченко начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья, хотя деклараций никаких не было.

Нардеп и бывший гендиректор "1+1 Медиа", претендующий на пост главы КГГА Александр Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове в Киеве после того, как телеканал "1+1" показал расследование о незаконности поселений на острове. Об этом сообщает Вihus.info.

Труханов остров - рекреационная зона в Киеве , где строительство под жилье запрещено. Земельный участок под имением, которым пользуется нардеп, с 1994 года находится в аренде ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб " Украина". Землю город передавал под спортивную базу.

В 2015 году журналисты канала "1+1" сделали серию материалов о незаконном поселении на Трухановом острове, в том числе - о нецелевом использовании именно этой базы.

Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017 года семья публиковла подобные фотографии регулярно.

По документам это имение не является жилым объектом, а значится "административным зданием". Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директор инвест-группы "Инэко" и совладельца "Учебно-спортивного клуба "Украина". Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он педоставляет дом Ткаченко в аренду.

Фото: bihus.info

Фото: bihus.info

Фото: bihus.info

Сам нардеп не внес в собственную электронную декларацию информацию ни о доме, ни о расходах на его аренду.

Ткаченко уверяет, что арендует помещение только с весны 2019 года, а затем - в электронной декларации он должен появиться только в следующем году. Однако это утверждение опровергают фотографии с этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд.

Напомним, в октябре этого года Александр Ткаченко подал декларацию на должность главы Киевской городской государственной администрации. Это еще не значит, что именно он заменит Виталия Кличко, но слухи о такой возможности ходят уже несколько месяцев.