Новым послом Канады в Украине станет Лариса Галадза

Новым послом Канады в Украине станет дипломат Лариса Галадза. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады, передает "Укринформ".

"Лариса Галадза назначается послом Канады в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - подчеркнули в канадском МИДе.

Лариса Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Свою карьеру Галадза начала в Министерстве обороны Канады, после чего сменила ряд должностей в государственной сфере. В последние годы она неоднократно бывала в Украине.