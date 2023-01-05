Те, що Росія робить в Україні можна кваліфікувати, як геноцид – посол Канади Галадза

"Навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид".

Те, що Росія робить в Україні можна кваліфікувати, як геноцид – посол Канади Галадза
© unsplash/kedar9

Пані посол Канади в Україні Лариса Галадза переконана, що Росія на території України вчиняє справжній геноцид. Про це вона заявила під час інтерв’ю проєкту Kyiv not Kiev.

"Я вважаю, що навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид. Немає потреби шукати їх. Путін абсолютно чітко заявив, що Україна і українці не мають права на існування. Тобто якщо ви питаєте мою особисту думку, – так, однозначно", – зазначила Галадза.

За її словами, покарання за злочин геноцид для Росії має бути присуджене в межах правової системи – йдеться про тюремні строки та репарації.

"Вони порушили міжнародне право. Вони порушили Статут ООН і порушили права людини. Тому нам потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росію до відповідальності, росіян до відповідальності: людей, які приймали рішення про це, людей, які віддавали накази. Тих, що вчинили звірства – пройтися по них всіх з самого верху і донизу, а потім ще раз", – сказала дипломатка.

Галадза також зауважила, що не бачить ніяких ознак готовності Росії до переговорів з Україною.

"Путін нещодавно сказав, що він не збирається відмовлятися від нападів та війни навіть на час різдвяних свят. Він намагається переконати своїх друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, ви абсолютно праві, це частина російської дезінформації, та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом", – додала пані посол.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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