На блокпосту в Луганской области умер 47-летний майор полиции

Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ в фейсбуке.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили добрым, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память!", - сообщили правоохранители.

Причину смерти в полиции не сообщили.