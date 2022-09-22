Генерал-майор СБУ перейшов на бік ворога: в Офісі генпрокурора повідомили про вирок

СБУ. Фото: скріншот Youtube-відео

Ексгенерал-майор СБУ, який публічно закликав до захоплення державної влади, засуджено до 5 років ув’язнення.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора України.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генерального прокурора колишнього генерал-майора СБУ визнано винним у розповсюдженні з використанням засобів масової інформації матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 КК України)", – сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Уточнюється, що ексспівробітник Служби безпеки України перейшов на сторону незаконно створеної окупаційної влади "ДНР".

ДНР, тюрьма

"У листопаді 2015 року засуджений, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Донецьк, діючи на виконання попередніх домовленостей з представниками так званого "МГБ ДНР", взяв участь у зйомці відеоролику на фоні їхньої символіки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він особисто закликав до припинення існування чинної влади в Україні, а також боротьби проти неї із застосуванням всіх можливостей.

Підкреслюється, що в той же день цей відеоролик було розповсюджено в мережі Інтернет.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ", – сказано в повідомленні.

СБУ, колаборанти


Алексей Ионов, politeka.net





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