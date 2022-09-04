Сили ППО України збивають від 50 до 70% ракет РФ – генерал-майор

Начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов заявив, що протиповітряна оборона України збиває від 50 до 70% російських ракет.

"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії показує, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами. Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це пов?язано з об?єктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - наголосив Жирнов в інтерв'ю " Армія Inform ".