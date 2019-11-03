РоSSия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Инцидент произошел еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас.
РоSSийские власти задержали эвакуацию заболевшего американского военного атташе из Москвы в больницу в Германии. Инцидент произошел еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас.
Об этом сообщает Голос Америки.
New York Times назвала инцидент очередным эпизодом кампании преследования американских дипломатов в РоSSии.
Дипломатический протокол разрешает срочную эвакуацию дипломатов по медицинским показаниям, однако вылет самолета, присланного для эвакуации атташе, был задержан на несколько часов без видимых причин, несмотря на протесты сотрудников посольства и Госдепартамента в Вашингтоне, пишет газета, ссылаясь на нескольких сотрудников администрации Трампа, выступавших на условиях анонимности.
В конце концов, роSSийская сторона уступила, и американский офицер был благополучно эвакуирован, сообщили источники издания.
Представители Госдепартамента и министерства обороны подтвердили медицинский инцидент в РоSSии, но не сообщили имя офицера и подробности эвакуации.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.11.2019 14:43
03.11.2019 17:26