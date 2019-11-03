Разоблачение поджога Алешковского леса рассматривается как основной мотив нападения на Гандзюк, - СБУ

В Службе безопасности считают, что к поджогу причастна группа Торбина.

Разоблачение поджога Алешковского леса рассматривается как основной мотив нападения на Гандзюк, - СБУ
Фото: censor.net.ua

Разоблачение Екатериной Гандзюк схемы поджога Алешковского леса для дальнейшей вырубки рассматривается как один из ключевых мотивов нападения на активистку.

Об этом во время круглого стола с журналистами сообщил начальник следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает Громадське.

По его словам, в ближайшее время в этом деле ожидаются подозрения. Тиводар подтвердил, что к поджогу причастна группа Сергея Торбина - исполнителя нападения на Гандзюк, приговоренного к 6 годам и 6 месяцам тюрьмы.

"Они [группа Торбина] фигурировали также. Надеюсь, что вскоре будут подозрения именно по поджоге леса, тогда мы поговорим о конкретных лицах", - сказал Тиводар.

Он также рассказал, что отрабатывается версия, согласно которой в схеме незаконной вырубки леса фигурировало создание парка "Гилея" на территории Херсонской области, которое лоббировало руководство Херсонского облсовета и ОГА - Андрей Гордеев, Евгений Рищук и Владислав Мангер.

Напомним, отец Екатерины Виктор Гандзюк называет Гордеева, Рищука и Мангера заказчиками убийства дочери.

Из них трех подозрение объявили только Мангеру: сначала в заказе убийства, позже смягчили - к заказу избиения. Мангер вышел из СИЗО под залог. Он продолжает возглавлять Херсонский облсовет.

Екатерина Гандзюк умерла год назад 4 ноября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в КарпатахРада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ: Левин платил родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчаниеСБУ: Левин платил родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание
В СБУ пообещали в ближайшее время показать результаты результаты в расследовании убийства ГандзюкВ СБУ пообещали в ближайшее время показать результаты результаты в расследовании убийства Гандзюк
Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людейПольская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей
Активисты не нашли в больнице фигуранта по делу Гандзюк, который не явился в суд из-за "лечения"Активисты не нашли в больнице фигуранта по делу Гандзюк, который не явился в суд из-за "лечения"
Обнародована мотивационная часть приговора нацгвардейца Маркива
ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве ГандзюкГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк
Порошенко объявил награду 3 млн гривен за информацию о заказчике и исполнителях нападения на ГонтаревуПорошенко объявил награду 3 млн гривен за информацию о заказчике и исполнителях нападения на Гонтареву
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
СБУ подключилась к расследованию поджога дома ГонтаревойСБУ подключилась к расследованию поджога дома Гонтаревой
Офис президента потребовал незамедлительного раскрытия поджога дома ГонтаревойОфис президента потребовал незамедлительного раскрытия поджога дома Гонтаревой
Последние новости
Подгружаем последние новости