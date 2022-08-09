Боєць ЗСУ жорстко висловився про тих чоловіків, які хочуть покинути Україну під час війни: "Я хочу мотивацію почути"

Боєць ЗСУ жорстко висловився про тих чоловіків, які хочуть покинути Україну під час війни: "Я хочу мотивацію почути"

Зараз багато українців вимагають від влади відкрити кордони і залишити країну під час війни. Навіть створена відповідна петиція.

Досить негативно до цього ставиться журналіст Роман Вінтонів (Майкл Щур), який зараз служить у ЗСУ.

"Мені хочеться поспілкуватися з чоловіком, який мені скаже, що "треба виїхати безе перешкод в Європу". Я хочу мотивацію почути. Є точно люди, яким справді можна - вони принесуть більше користі там. Але деякі люди зловживають цією історією і вони намагаються втекти.

Я впевнений, що в тій групі людей, які зараз хочуть дозволу - там є відсотків 10 тих, хто реально розуміє, для чого їі за кордон і як там працювати, щоб ЗСУ більше отримало усяких речей корисних. А 90% - це хитрожопі ує*ани, вибачте", - стверджує журналіст.


Алексей Ионов, politeka.net





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