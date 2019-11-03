Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"

День ракетных войск и артиллерии в Украине отмечают с 1997 года.

Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"
Владимир Зеленский
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником, попросил их держать "порох сухим". Об этом говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.

“Благодаря вашему профессионализму в боях с роSSийским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что считает артиллеристов элитой войска.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать "порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, День ракетных войск и артиллерии в Украине отмечают с 1997 года.

Напомним, в этом году в Украине впервые отметили День пехоты ВСУ.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в КарпатахРада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на ГандзюкЗеленский пообещал найти и наказать заказчиков нападения на Гандзюк
Зеленский подписал указ об улучшении безопасности боеприпасов ВСУЗеленский подписал указ об улучшении безопасности боеприпасов ВСУ
Зеленский поменял главу Черкасской области и начальника облуправления СБУЗеленский поменял главу Черкасской области и начальника облуправления СБУ
Спиртовые заводы в Украине более 10 лет контролируют криминальные группировки, - ЗеленскийСпиртовые заводы в Украине более 10 лет контролируют криминальные группировки, - Зеленский
В случае открытой агрессии РоSSии НАТО не сможет напрямую поддержать Украину, но поможет подготовиться, - КулебаВ случае открытой агрессии РоSSии НАТО не сможет напрямую поддержать Украину, но поможет подготовиться, - Кулеба
Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"
Зеленский в ноябре посетит ЛитвуЗеленский в ноябре посетит Литву
Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - ЗеленскийУкраина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский
Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноябряЗеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноября
Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТОЗеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости