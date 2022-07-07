Шрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у Росії
Країна переживає найгіршу фінансову кризу за десятиліття, через що мільйони людей мають проблеми з придбанням їжі, ліків та палива, інформує
Шрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр Раніл Вікремесінге під час виступу в парламенті, передає
За його словами, переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо відновлення економіки країни, яка «зруйнувалася», є «важкими», оскільки 22-мільйонна південноазіатська країна вступила в переговори як країна-банкрут, а не як та, що розвивається.
«Через стан банкрутства, в якому перебуває наша країна, ми повинні окремо подати МВФ план щодо нашої боргової стійкості, - додав він. - Тільки коли вони будуть задоволені цим планом, ми зможемо досягти згоди на рівні персоналу. Це непростий процес».
Шрі-Ланка перебуває у розпалі найгіршої фінансової кризи за останні 70 років після того, як її валютні резерви впали до рекордно низького рівня, а долари закінчилися для оплати основних імпортних товарів, включаючи продукти харчування, ліки та паливо.
Роботу шкіл призупинено, а продаж палива обмежено. У кількох великих містах, у тому числі в комерційній столиці Коломбо, сотні продовжують годинами стояти в чергах, щоб купити пальне, іноді вступаючи в сутички з поліцією та військовими під час очікування.
За словами міністра енергетики Шрі-Ланки Канчани Вієсекери, ситуацію погіршили міжнародні кризи, такі як війна Росії в Україні. «Ми були на сковороді, а тепер потрапили в духовку», - пояснив він.
У вівторок прем'єр-міністр Вікремесінге заявив про намір представити МВФ звіт про реструктуризацію та стійкість боргу до серпня. Як тільки буде укладено угоду, буде підготовлена ??всеосяжна програма кредитної допомоги терміном на чотири роки, сказав Вікремесінге. За словами очільника уряду, до кінця цього року інфляція зросте до 60%.