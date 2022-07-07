Шрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр. А президент попросив допомоги у Росії

Шрі-Ланка - банкрут, заявив її прем’єр-міністр Раніл Вікремесінге під час виступу в парламенті, передає CNN .

За його словами, переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо відновлення економіки країни, яка «зруйнувалася», є «важкими», оскільки 22-мільйонна південноазіатська країна вступила в переговори як країна-банкрут, а не як та, що розвивається.

«Через стан банкрутства, в якому перебуває наша країна, ми повинні окремо подати МВФ план щодо нашої боргової стійкості, - додав він. - Тільки коли вони будуть задоволені цим планом, ми зможемо досягти згоди на рівні персоналу. Це непростий процес».

Шрі-Ланка перебуває у розпалі найгіршої фінансової кризи за останні 70 років після того, як її валютні резерви впали до рекордно низького рівня, а долари закінчилися для оплати основних імпортних товарів, включаючи продукти харчування, ліки та паливо.

Роботу шкіл призупинено, а продаж палива обмежено. У кількох великих містах, у тому числі в комерційній столиці Коломбо, сотні продовжують годинами стояти в чергах, щоб купити пальне, іноді вступаючи в сутички з поліцією та військовими під час очікування.

За словами міністра енергетики Шрі-Ланки Канчани Вієсекери, ситуацію погіршили міжнародні кризи, такі як війна Росії в Україні. «Ми були на сковороді, а тепер потрапили в духовку», - пояснив він.