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2022-06-25
Фактично оголошення війни: збожеволілий лукашенко зробив заяву про Литву і попросив путіна про "допомогу"
Відбулася чергова зустріч Білоруського і російського диктаторів.
Як повідомляють
росЗМІ, лукашенко заявив путіну, що ізоляція Литвою Калінінграда – фактично оголошення війни.
При цьому він попросив путіна допомогти пристосувати білоруські літаки під оснащення ядерними боєзарядами.
У свою чергу, до пообіцяв протягом найближчих місяців передати Мінську комплекси «Іскандер-М» і дообладнати білоруські літаки СУ-25 в рф.
Крім того, пуйло запропонував доручити начальникам Генштабів двох країн і міністерствам оборони опрацювати всі деталі, пов'язані з нібито "забезпеченням безпеки" союзної держави.
Алексей Ионов, politeka.net