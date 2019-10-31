Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей

Херсонская активистка скончалась в больнице 4 ноября 2018.

Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей
Катерина Гандзюк
Фото: Любимый Херсон

Накануне Дня всех святых 1 ноября, который особенно почитаем в преимущественно католической Польше, одно из самых известных современных польских изданий Gazeta Wyborcza внесло украинскую активистку Екатерину Гандзюк в перечень 120-ти известных поляков и иностранцев, потерявших жизнь за последние 12 месяцев.

Имя Екатерины Гандзюк упоминается в специальном приложении, где говорится о том, кем она была и как погибла, передает Радио Свобода.

"Я знаю, что выгляжу плохо, но я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят сейчас в Украине справедливость и правосудие", - цитирует издание слова Екатерины Гандзюк, которые она записала в обращении с больничной койки.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчики официально не установлены.

Среди известных умерших личностей Gazeta Wyborcza упомянула также мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который умер 14 января после нападения на него мужчины на благотворительном концерте, иллюстратора и детского писателя Богдана Бутенко, советского диссидента Владимира Буковского, дизайнера и фотографа Карла Лагерфельда и других.

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