Яременко могут отстранить с поста главы внешнеполитического комитета

Фракция "Слуги народа" завтра проведёт заседание по секс скандалу.

Яременко могут отстранить с поста главы внешнеполитического комитета
Фото: LB.ua

Нардепа Богдана Яременко могут отстранить с поста главы внешнеполитического комитета из-за секс-скандала. Фракция "Слуги народа" завтра проведёт заседание по секс скандалу.

Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передаёт корреспондент LB.ua.

"Я как отец шестёрых детей, не могу это комментировать... Я вам говорю. Мы будем выносить это на фракцию. Я не могу это решать лично. Но как глава фракции, я должен вынести это на заседание. Я это сделаю. У нас будет фракция... Думаю, на этой неделе. Может, завтра вечером", — заявил он.

Арахамия также отметил, что необходимо также дать слово самому Яременко.

"Какие могут быть санкции? Смотрите, есть три варианта. Не думаю, что международный имидж от этого пострадает, нет. Но я лично вижу три варианта. Первый путь — это уход господина Яременко с поста главы комитета. Второй путь — более суровый и это уход господина Яременко из нашей фракции. И третий путь — самый суровый. Это господин Яременко откалывается от депутатского мандата. Я лично поддерживаю первый вариант".

Также Арахамия добавил, что во многом в скандале Яременко «виноват, в том числе, турборежим».

Как сообщает "Интефакс-Украина" депутаты-женщины ВР так же выступили за отставку Яременко. Об этом заявила депутатка фракции ОПЗЖ Антонина Славицкая.

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", - сказала Славицкая во время выступления с трибуны Верховной Рады.

По ее словам, в комитете по иностранным делам есть много достойных женщин, готовых занять должность главы этого комитета. Также она заявила, что они с коллегами будут инициировать вопрос отзыва Яременко, поскольку они не видят никакой реакции от фракции "Слуга народа".

Славицкую поддержала ее коллега из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, а также депутатка ОПЗЖ Татьяна Плачкова.

Напомним, 30 сентября глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко оказался в центре секс-скандала.

Издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Он также сказал, что ему звонила супруга, которая его "поблагодарила".

Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

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