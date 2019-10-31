Президент Чехии признал Крым роSSийским

На торжественном приеме в Пражском граде побывали "пропутинские" крымские татары.

Президент Чехии признал Крым роSSийским
Милош Земан
Фото: http://kenyadailyeye.jibostudios.com

Президент Чехии Милош Земан на церемонии по случаю 101-й годовщины со Дня образования Чехословакии принял делегацию из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью РоSSии.

Об этом сообщает чешское издание Denik N.

Согласно сообщению, крымскотатарская общественная организация "Къырым Бирлиги", выражающая безоговорочную лояльность РоSSии и ее президенту Владимиру Путину, приняла участие в торжественном приеме, который прошел в Пражском Граде в понедельник, 28 октября.

Эта организация, как отмечает издание, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. В то же время она не признана в ЕС.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставниками крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине", - рассказал бывший пресс-аташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Организация немедленно использовала свое участие в торжественном приеме у президента Чехии.

"Президент Чехии Милош Земан - европейский политик, который признал Республику Крым частью РоSSийской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. "Къырым бирлиги" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики", - говорится в сообщении организации в Facebook.

На уточняющих вопрос журналистов о том, говорил ли Земан на приеме о Крыме как о части РоSSии заместитель председателя Къырым Бирлиги Рустем Ниметуллаев, заявил: "Я не знаю, но президент Земан - государственный деятель мирового значения. Он имеет право говорить то, что хочет".

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью РоSSии. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

Напомним, в 2017 Земан, выступая на сессии ПАСЕ, посоветовал Украине отказаться от Крыма в обмен на компенсацию.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка отметил, что заявления Земана по Крыму противоречат внешнеполитическому курсу страны.

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