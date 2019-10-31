ЦИК обратилась в полицию после пересчета голосов на 198-м округе

В ходе пересчета голосов обнаружены расхождения с результатами, установленными участковыми комиссиями.

ЦИК обратилась в полицию после пересчета голосов на 198-м округе
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Центральная избирательная комиссия обратилась в Национальную полицию для проведения проверки обстоятельств нарушения законодательства Украины о выборах в ОВО №198.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что на очередном заседании в среду, 30 октября, Комиссия приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 198 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

Во время повторного подсчета голосов, который ЦИК провела 28-29 октября во исполнение судебного решения, были выявлены расхождения с результатами, установленными участковыми избирательными комиссиями. Эти расхождения не повлияли на результат выборов, однако в ЦИК сочли, что данные факты могут свидетельствовать о вероятных правонарушениях участников избирательного процесса.

"В ходе проведения такого подсчета Комиссией были выявлено обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможном совершении административного или уголовного правонарушения. Таким образом, выявленные Комиссией факты нарушений требований избирательного закона требуют проверки и предоставления соответствующей оценки правоохранительными органами", - пояснили в ЦИК.

Комиссия обратилась в полицию с просьбой провести проверку изложенных в постановлении обстоятельств и отреагировать в соответствии с законом.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом, избранным в ОИО №198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. В августе это решение было отменено соответствующими судебными решениями.

Сейчас результаты выборов в округе №198 не установлены.

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