Генпрокуратура передаст дела по Майдану ГБР

Следователей ГПУ, работавших по "делам Майдана", предлагают зачислить в штат ГБР по упрощенной процедуре.

Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура договорились, как будут передавать "дела Майдана". Так, в центральном аппарате ГБР создадут отдельное подразделение, которое будет работать над расследованием этих преступлений.

Такое решение было принято по итогам встречи директора ГБР Романа Трубы и генпрокурора Руслана Рябошапки, сообщается на сайте Бюро.

Труба, в частности, предложил зачислить следователей ГПУ, работавших по "делам Майдана", в штат ГБР по упрощенной процедуре.

"Эта категория производств является важной и для нас, и для граждан Украины. Задача не из простых - не потерять наработки за пять лет, обеспечить дальнейшее эффективное расследование и показать результат. Создание отдельного структурного подразделения в ГБР - наиболее оптимальный способ реализации этой задачи", - подчеркнул он.

Также было принято решение о создании межведомственной инвентаризационной комиссии, которая начнет работу 1 ноября. Ее задачей станет подготовка к передаче собранных материалов - их количество достигает нескольких тысяч томов.

Напомним, 20 ноября 2019 года ГПУ официально прекратит досудебные расследования по существующим уголовным делам по Майдану. Они будут переданы в соответствующие органы для дальнейшей работы, в то время как прокуратура сохранит за собой исключительно процессуальные полномочия.

16 октября сотрудникам Управления специальных расследований ГПУ, а также Сергею Горбатюку, который с конца 2014 года возглавляет группу следователей по Майдану, предложили перейти на работу в ГБР.

Управление специальных расследований в составе Генпрокуратуры создавалось как единый центр по расследованию всех преступлений, совершенных в период протестных акций в Украине. Среди его основных задач - изучение обстоятельств узурпации власти и всего комплекса преступных действий, совершенных в период правления Януковича. Первоочередная задача деятельности управления - расследование массовых убийств участников мирных акций протеста 18-20 февраля 2014.