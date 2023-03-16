Іспанія передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж обіцяла раніше

Також держава надасть нашій додаткові бронетранспортери, інформує ZN.ua.

Іспанія передасть Україні на чотири танки Leopard 2 більше, ніж обіцяла раніше
Фото ілюстративне
© Deutsche Welle

Іспанія вирішила передати Україні партію з чотирьох основних бойових танків Leopard 2 на додаток до обіцяних напередодні шести для протистояння російському вторгненню. Про це заявила міністерка оборони Маргарита Роблес на десятому засіданні Контактної групи з питань військової підтримки України формату "Рамштайн", пише El Espanol.

За словами політикині, процес постачання перших шести одиниць цієї техніки розпочнеться “найближчими днями”. Leopard 2, призначені для ЗСУ, ще продовжують ремонтувати після того, як ними не користувалися майже десять років.

«Буквально вчора (у вівторок) завершилася підготовка 55 українських військових, які увійдуть до складу екіпажів і бригад обслуговування цих танків», – додала Роблес.

Міністерка також оголосила про постачання нашій армії додаткових гусеничних бронетранспортерів M-113, які спеціалізуються на переміщенні бійців.


Максим Царук, ZN.ua





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