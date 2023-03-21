Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном

Вони застосовуються у танках Challenger.

Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном
Фото з відкритих джерел

Великобританія планує передати Україні бронебійні снаряди з оболонками із збідненого урану. Про це заявила заступник міністра оборони Братанії, баронеса Аннабель Голді.

Як повідомляється, сьогодні у Палаті лордів було поставлене питання міністерству оборони, чи передадуть Україні будь-які боєприпаси з збідненим ураном.

"Поряд з наданням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми будемо постачати боєприпаси, у тому числі бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність при ураженні танків та бронетехніки", - відповіла Баронеса Голді, яка є однією з ключових постатей у британському міноборони.

Найімовірніше, що мова йде про снаряди L26 (CHARM 1) або L27A1 (CHARM 3). L-26 - це подовжений бронебійний снаряд з збідненого урану, використовується разом з метальними зарядами в гільзі L14A1 або L14A2. L27A1 також має в своєму складі збіднений уран, але має більше відношення довжини до діаметру і вважається набагато ефективнішим. Використовується разом з метальним зарядом в гільзі L16A1.

Такі снаряди здатні вражати всі типи російських танків, незалежно від ступеня захисту - рівень бронепробиття становить до 700 мм.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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