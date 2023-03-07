Польща передасть Україні 10 танків Leopard 2 цього тижня

Польща збирається передати українській армії ще 10 танків Leopard 2 цього тижня. Вони доповнять раніше передані 4 танки цього типу. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Bloomberg , інформує ZN.ua .

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", – сказав Блащак.

Також, за його словами, Польща готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням і обслуговуванням танків Leopard, що відправляються в Україну. Зокрема йдеться і про версію Leopard 1.

"Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити насамперед німецька збройна промисловість... Я сподіваюся, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну", – додав Блащак.