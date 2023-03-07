Польща передасть Україні 10 танків Leopard 2 цього тижня
Міноборони країни планує подальші поставки.
Польща збирається передати українській армії ще 10 танків Leopard 2 цього тижня. Вони доповнять раніше передані 4 танки цього типу. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє
"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", – сказав Блащак.
Також, за його словами, Польща готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням і обслуговуванням танків Leopard, що відправляються в Україну. Зокрема йдеться і про версію Leopard 1.
"Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити насамперед німецька збройна промисловість... Я сподіваюся, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну", – додав Блащак.