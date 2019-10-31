Нардеп Яременко извинился перед женой, детьми и Президентом

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, который 30 октября оказался в центре секс-скандала, извинился перед женой, детьми и президентом Зеленским.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы от жены и детей до фракции и президента", - написал депутат в своем фейсбуке.

Накануне утром издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко после этого заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Он также сказал, что ему звонила супруга, которая его "поблагодарила".

Позже депутат заявил, что публиковать фото переписки - это "не журналистика, а идиотизм".