Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп

Директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса задержан на взятке в 100 тысяч долларов США .

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области. Отмечалось, что проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине.

Тогда же Зеленский звонил директору лесхоза Виктору Сысе и приглашал его в Офис президента, поскольку президенту доложили, что Сыса контролирует незаконные вырубки в области.

После визита Зеленского ГБР заинтересовалось вырубкой леса в Харьковской области.