Глава комитета Рады оказался в центре секс-скандала

Журналисты сфотографировали переписку депутата с секс-работницей.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко оказался в центре секс-скандала.

Утром в среду издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у одной из девушек об "условиях встречи".

"Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - ответила ему собеседница.

Фото: bykvu.com

Яременко утверждает, что он специально спровоцировал журналистов. По его словам, эта переписка была постановкой.

"Мы следим за тем, что происходит сверху. Естественно, эти провокации будут продолжаться. Некоторые коллеги говорили мне, чтобы я так не делал. Но я это сделал таким образом, чтобы продемонстрировать протест. Показать, что это не журнализм. Это издевательство над информационными потоками и людьми. Когда что-то увидели, не выяснили, а выбросили как жёлтый и жареный факт. А говорить не о чем. Того что нет. Это очевидно. Это была провокация. Меня предупредили о ней. И эта вся переписка сфабрикована", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Яременко отметил, что ему уже звонила супруга: "Она не всегда разделяет моё чувство юмора. Она меня поблагодарила".

Депутат уверен, что "мы показали протест против тех, кто называют себя журналистами, злоупотребляют".

"Это не журналистика, а идиотизм", - сказал Яременко.

Напомним, что Яременко с 1993 по 2013 год находился на дипломатической службе.

В 2010 году был назначен на должность генерального консула Украины в Стамбуле, где работал до ноября 2013 года. Его уволили за поддержку Революции достоинства.

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