В "Нацкорпусе" рассказали о текущей ситуации в Золотом-4

Городок и соседняя Катериновка оказались в изоляции из-за разведения войск.

Представители "Национального корпуса" остаются в Золотом-4, возле которого 29 октября началось разведение войск.

Об этом говорится в видео из населенного пункта, которое обнародовано в социальных сетях партии.

"В населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка действует желтый пропускной режим, согласно которому сюда разрешен въезд только людям, которые прописаны на этой территории. То есть никаких журналистов, никаких волонтеров сюда не будут пропускать. Можно сказать, что населенные пункты находятся в определенной изоляции", - говорится в видео.

Въезды и выезды контролируются Национальной полицией и Национальной гвардией.

Возле участка разведения находится большое количество наблюдателей миссии ОБСЕ, которые следят за процессом разведения войск.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.

Согласно процедуры отвода войск, после недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться, а также на какой рубеж они будут отведены. На вторые сутки следует уведомление о готовности начать разведение, на третьи - начинается перемещение личного состава и техники.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.

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