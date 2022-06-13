В ОП рассказали, при каких условиях Киев и Москва вернутся в переговорный процесс

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что минимальной задачей для Украины является вытеснение россиян на их позиции 23 февраля. Во время интервью белорусскому изданию "Зеркало" он рассказал и о задаче "максимум" - возвращении всех оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса.

"Президент предложил программу минимум: роSSийские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После - может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш РоSSии и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", - сказал он.

Подоляк также отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не отведет россиян со своих территорий на столько, на сколько будет считать нужным.