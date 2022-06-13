В ОП рассказали, при каких условиях Киев и Москва вернутся в переговорный процесс
Там очертили задачи "минимум" и "максимум" нашей стране в этой войне, информирует
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что минимальной задачей для Украины является вытеснение россиян на их позиции 23 февраля. Во время интервью белорусскому изданию
"Президент предложил программу минимум: роSSийские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После - может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш РоSSии и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", - сказал он.
Подоляк также отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не отведет россиян со своих территорий на столько, на сколько будет считать нужным.
"Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек - очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но тем не менее, мы будем воевать, пока РоSSия не проиграет", – заверил он.