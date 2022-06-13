В ОП рассказали, при каких условиях Киев и Москва вернутся в переговорный процесс

Там очертили задачи "минимум" и "максимум" нашей стране в этой войне, информирует ZN.ua.

В ОП рассказали, при каких условиях Киев и Москва вернутся в переговорный процесс
© Офис президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что минимальной задачей для Украины является вытеснение россиян на их позиции 23 февраля. Во время интервью белорусскому изданию "Зеркало" он рассказал и о задаче "максимум" - возвращении всех оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса.

"Президент предложил программу минимум: роSSийские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После - может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш РоSSии и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", - сказал он.

Подоляк также отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не отведет россиян со своих территорий на столько, на сколько будет считать нужным.

"Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек - очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но тем не менее, мы будем воевать, пока РоSSия не проиграет", – заверил он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССРВ Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССР
Есть угроза повторного нападения РФ на Киевскую область, но мы готовы противостоять врагу – КулебаЕсть угроза повторного нападения РФ на Киевскую область, но мы готовы противостоять врагу – Кулеба
Готов был продать Украину за спирт: предателя поймали на въезде в КиевГотов был продать Украину за спирт: предателя поймали на въезде в Киев
Земля стекловатой: в Киеве провели "похороны" путинской РоSSииЗемля стекловатой: в Киеве провели "похороны" путинской РоSSии
У НАТО есть неофициальная договоренность не поставлять Киеву танки – немецкие СМИУ НАТО есть неофициальная договоренность не поставлять Киеву танки – немецкие СМИ
Шольц, Макрон и Драги намерены вместе посетить Киев - BildШольц, Макрон и Драги намерены вместе посетить Киев - Bild
В ГБР рассказали о нардепах-предателях: "Вы их однозначно знаете"В ГБР рассказали о нардепах-предателях: "Вы их однозначно знаете"
Президент Еврокомиссии прибыла в Киев на встречу с ЗеленскимПрезидент Еврокомиссии прибыла в Киев на встречу с Зеленским
Макрон, вероятно, не приедет в Украину на следующей неделе: в Елисейском дворце рассказали, когда визит будет возможнымМакрон, вероятно, не приедет в Украину на следующей неделе: в Елисейском дворце рассказали, когда визит будет возможным
РоSSийский подозреваемый требует оправдательного приговора на голландском процессе по делу MH17РоSSийский подозреваемый требует оправдательного приговора на голландском процессе по делу MH17
Последние новости
Подгружаем последние новости