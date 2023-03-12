Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони Туреччини

Зернова угода, найімовірніше, буде продовжена з 18 березня. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Anadolu.

За його словами, Москва та Київ налаштовані позитивно щодо цього питання.

«Обидві сторони налаштовані позитивно, впевнені, що результат буде позитивний. Вважаємо, 18 березня операцію буде продовжено, - зазначив Акар.