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2023-03-12
Київ та Москва налаштовані позитивно у питанні продовження зернової угоди — глава Міноборони Туреччини
Термін дії угоди закінчується 18 березня.
© Міністерство національної оборони Турції/facebook
Зернова угода, найімовірніше, буде продовжена з 18 березня. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар,
За його словами, Москва та Київ налаштовані позитивно щодо цього питання.
«Обидві сторони налаштовані позитивно, впевнені, що результат буде позитивний. Вважаємо, 18 березня операцію буде продовжено, - зазначив Акар.
Анастасія Гурін, ZN.ua