Рассматриваем разные локации: в Офисе президента рассказали о подготовке к "Евровидению-2023"

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что Украина начинает подготовку к финалу "Евровидения-2023". Он отметил, что основным вопросом для нашей страны и Европейского языкового союза остается вопрос безопасности, поэтому рассматриваются разные локации для проведения международного песенного конкурса.

Детали Кирилл Тимошенко сообщил в своем канале в Telegram. Он поблагодарил ВСУ за возможность планировать будущее и уточнил, что Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины также привлечены к работе над подготовкой к мероприятию, информирует Апостроф .

Фото: t.me/kt20220224

"Украина уже начинает подготовку к финалу "Евровидения-2023". Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты. Главный вопрос для нас и Европейского языкового союза – безопасность. Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины изначально интегрированы в работу над подготовкой к "Евровидению 2023". Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главное - безопасность, мы рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать. Мы благодарны за безумную поддержку европейских партнеров. Сейчас мы защищаем не только свою землю, но весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!" – говорится в заявлении политика.

Фото: Getty Images

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении" с общим количеством баллов 631. Коллектив выиграл несмотря на то, что после своего выступления в финале фронтмен Олег Псюк сделал заявление о том, что необходимо спасти Мариуполь и "Азовсталь". Организаторы решили не применять санкции к Украине, а слова исполнителя на сцене назвали гуманитарными, а не политическими. После громкой победы артисты вместе с Сергеем Притулой продали на аукционе хрустальный микрофон победителей конкурса, а также розовую панамку, которая являлась частью образа Псюка во время выступления в Турине. Вырученные деньги пошли на помощь нашим защитникам.

Фото: Getty Images