Адвокаты Небесной сотни раскритиковали нового главу департамента дел Майдана

Назначение Мисяка - "знак, что цели достичь результатов у руководства ГПУ нет".

?Адвокаты Небесной сотни раскритиковали нового главу департамента дел Майдана
Фото: Сергей Нужненко

Представители Адвокатской совещательной группы, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, раскритиковали выбор Генеральной прокуратуры на пост начальника Департамента процессуального руководства по делам Майдана.

Об этом говорится в фейсбуке группы.

29 октября стало известно, что эту должность заняли прокурор Виктор Мисяк.

"Крайне удивляет назначения Мисяка. Это совершенно неприемлемо, если генпрокурор действительно нацелен на эффективное расследование дел Майдана и достойное представление обвинения в суде", - заявили в адвокатской группе.

Адвокаты утверждают, что Мисяк - протеже Сергея Кизя (бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко).

Он уже возглавлял управление процессуального руководства по делам Майдана, созданное Юрием Луценко в августе вместо ликвидированного отдела прокуроров. "За это время запомнился только как правая рука Кизя, полноценно принимал участие в саботаже дел", - сказано в заявлении.

По мнению адвокатской группы, назначение Мисяка - "знак для следователей и прокуроров, что реальной цели достичь результатов в расследованиях дел Майдана у руководства ГПУ нет".

Напомним, департамент процессуального руководства по делам Майдана был создан 21 октября 2019 в связи с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура теряет функцию следствия. Раньше расследованием "майдановских" дел занималось Управления специальных расследований, теперь дела пойдут в Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы.

Виктор Мисяк, судя по поданным ранее декларациям, ранее работал заместителем начальника департамента по делам, подследственным Государственному бюро расследований.

Также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. В 2012 году был прокурором Сокальского района Львовской области.

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