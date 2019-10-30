К защите осужденного в Италии нацгвардейца Маркива приступил украинский адвокат

Замглавы МВД Геращенко встретился с Маркивым в Италии.

К защите осужденного в Италии нацгвардейца Маркива приступил украинский адвокат
Фото: Радио Свобода

К защите украинского нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По словам Геращенко, ни на одной из 167 страниц приговора Маркиву нет ни одного доказательства или факта его причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и гражданина РоSSии Андрея Миронова, погибших во время минометного обстрела в Славянском 24 мая 2014 года.

"Апелляция на абсурдный, неправосудный и не имеющий ничего общего с реальностью приговор будет подана вовремя. Мы будем и дальше бороться и делать все необходимое для освобождения солдата Виталия Маркива до полного снятия всех несправедливых обвинений. Украина покажет всему миру, что не бросает своих защитников на произвол", - написал Геращенко в Facebook.

Также замминистра отметил, что встретился с Виталием Маркивым.

"Несмотря на 2 года и 4 месяца, проведенных в неволе, Виталий бодр и целеустремлен. Он поддерживает свое тело и дух постоянными тренировками. Читает много книг. Больше всего ему обидно даже не за то, что он свои молодые годы проводит за решеткой, а за то, что итальянский суд фактически обвинил украинский народ в том, что он защищал свое государство от коварного нападения", - отметил Геращенко.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Сообщалось, что Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.

Итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ развернуть серьезную информационную кампанию и рассказывать правду о процессе над нацгвардейцем.

После публикации мотивационной части приговора по делу Виталия Маркива в МВД заявили, что приложат все усилия для восстановления справедливости и освобождения нацгвардейца.

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