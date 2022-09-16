Адвокат Черезов зі справ скандальних політиків перейшов на захист зрадників - ЗМІ

Адвокат Ігор Черезов, що не раз був учасником скандальних судових засідань, під час яких він демонстрував зухвалість стосовно суддів та прокурорів, раніше захищав ректора Ірпінської податкової академії Петра Мельника, політика Геннадія Балашова, члена Вищої ради юстиції Павла Гречковського, екснардепа Миколу Мартиненка та багатьох інших, наразі займається захистом проросійських терористів і дружить з антиукраїнськими діячами.

Про це йдеться в матеріалі "Прямого", інформує Апостроф .

Найгучнішою його справою автор називає захист зрадника України Ігоря Беркута, який називав Майдан "гнилим", був "справжнім терористом та злочинцем на думку СБУ ". Наразі Ігор Беркут перебуває за межами України, а його офіційним представником на суді є Черезов.

Як вказується в матеріалі, за законом адвокат може відмовитися від захисту зрадника чи колаборанта. При цьому держава має гарантувати захист будь-якому підозрюваному. Однак Черезов не зробив цього.

Також за даними ЗМІ, "він близько дружить із деяким Валентином Рибіним – українофобним адвокатом, який на початку березня разом із сім'єю втік з України".

"У Києві із житлових забудов працюють укровські гради у бік Вишгорода. Ми коли це побачили, не стали чекати, коли наші будинки накриє артогнем у відповідь. Наш караван із трьох машин (8 дорослих та 4 дітей) вже мчить у бік Будапешта. А ціль – Іспанія. Нас там чекають… У Росію ми б не вибралися", - казав Рибін.

Сам Черезов також перебував за кордоном з початку війни, але якийсь час тому повернувся. Знаходився він саме в Іспанії, ймовірно з Рибіним. Пізніше сам Валентин Рибін засудив адвокатів та суддів, які взялися за зброю, щоб захищати Україну.

"Судді ВАКС, Судді ВС, адвокати, інші юристи, які схопили автоматики і заселилися у фейсбуці – ви вже всіх перемогли???! Усіх убили???? Ви взагалі хоч щось розумієте в законах війни???? Я вийшов з гри і повернуся в гру тільки тоді, коли говоритиме Zakon!" – написав він, використовуючи знак з російської пропаганди.

Свою політичну позицію Ігор Черезов не висловлює відкрито, але й не засуджує зрадників: "Захищати колаборантів – це абсолютно нормально", – заявляв він журналістам.

Черезов також наголосив, що думки йти на фронт у нього не виникало "за станом здоров'я".