Українського адвоката Шарія позбавили ліцензії

Українського адвоката підозрюваного у держзраді проросійського блогера Анатолія Шарія Валентина Рибіна позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Як повідомляє портал Watchers , таке рішення Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області ухвалила ще 2 вересня.

Скаргу на Валентина Рибіна 24-го травня 2022-го року подав Андрій Фортуненко.

Приводом став допис Рибіна у Facebook від 19-го березня 2022 року у якому, за словами оскаржувача, є нациська конотація та негативне ставлення до українських жінок, чиї чоловіки пішли на фронт захищати Україну від дій агресора. Фортуненко заяивив, що Рибін допустив низку порушень, зокрема проігнорував норми адвокатської етики, адже його слова порушують принципи суверенітету та територіальної цілісності України. Він також заяивив, що «Рибін вороже ставиться до оборони України проти агресії Росії як такої».

Члени комісії під час перевірки дійшли висновку, що висловлення Рибіна дійсно є ворожими, образливими, нетерпимими та такими, що порушують конституційні засади суверенітету та територіальної цілісності України, порушують присягу адвоката та правила адвокатської етики.

У комісії також погодились, що Валентин Рибін своїми дописами посягнув на визнання України суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою.

«Притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Рибіна Валентина Володимировича за вчинення дисциплінарного проступку, кваліфікованого як порушення Присяги адвоката та одноразове грубе порушення Правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, та накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю», — йдеться в остаточному рішенні комісії.

Під час її розгляду скарги у залі суд не було ані обвинувачуваного Валентина Рибіна, ані самого скаржника. Позбавлений адвокатських повноважень Рибін ще наприкінці березня виїхав з України до Іспанії як батько трьох дітей. А вже 1 квітня Валентину Рибіну повідомили про підозру у виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (частина 1 статті 436–2 КК України).