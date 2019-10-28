Прокуратура Болгарии заподозрила роSSийского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии объявила, что один из сотрудников роSSийского посольства занимался шпионской деятельностью. В связи с этим посла РФ вызвали в Министерство иностранных дел, а обвиненный дипломат уехал из страны.

Об этом пишет BGnews.

По мнению болгарской стороны, он с сентября 2018 года "собирал информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству". Дипломат проводил конспиративные встречи с гражданами, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО.

Шпионажем, утверждает прокуратура, занимался первый секретарь посольства РоSSии в Болгарии. Так как он обладает дипломатическим иммунитетом, расследование было приостановлено.

О выявленных в ходе расследования фактах главный прокурор Сотри Цацаров 25 октября официально уведомил министра иностранных дел.

Напомним, ранее стало известно, что в Чехии разоблачили шпионскую сеть ФСБ, финансирование которой осуществлялось посредством роSSийского посольства в Праге.