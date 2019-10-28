Экс-глава НАПК получила подозрение

Дело о паркоместах получило ход спустя два года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 28 октября сообщили о подозрение бывшему председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Ей вменяют ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации) в связи с отсутствием в декларации автомобиля стоимостью 544 тысяч гривен. Автомобиль был записан на свекровь Корчак, но находился в постоянном пользовании экс-главы НАПК и ее мужа.

Расследование было начато еще в октябре 2017 года после выхода расследования "Наших грошей с Денисом Бигусом".

Журналисты обнаружили, что купленный в октябре 2016 года автомобиль Skoda постоянно находился на паркоместе Корчак Однако в декларации за 2016 год чиновница не указала никаких автомобилей. Муж главы НАПК в общении с журналистами говорил, что "автомобилем никто не пользовался" до начала 2017 года.