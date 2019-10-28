Экс-глава НАПК получила подозрение

Дело о паркоместах получило ход спустя два года.

Экс-глава НАПК получила подозрение
Фото: Еспресо.TV

Детективы Национального антикоррупционного бюро 28 октября сообщили о подозрение бывшему председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Ей вменяют ст.366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации) в связи с отсутствием в декларации автомобиля стоимостью 544 тысяч гривен. Автомобиль был записан на свекровь Корчак, но находился в постоянном пользовании экс-главы НАПК и ее мужа.

Расследование было начато еще в октябре 2017 года после выхода расследования "Наших грошей с Денисом Бигусом".

Журналисты обнаружили, что купленный в октябре 2016 года автомобиль Skoda постоянно находился на паркоместе Корчак Однако в декларации за 2016 год чиновница не указала никаких автомобилей. Муж главы НАПК в общении с журналистами говорил, что "автомобилем никто не пользовался" до начала 2017 года.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
"Прозрачная ГАСИ" перекрыла кислород строительной мафии, - экс-глава Кудрявцев"Прозрачная ГАСИ" перекрыла кислород строительной мафии, - экс-глава Кудрявцев
Замглавы Харьковской ОГА объявили подозрение в халатностиЗамглавы Харьковской ОГА объявили подозрение в халатности
Прокуратура заочно предъявила подозрение крымскому судье по делу Ильми УмеровуПрокуратура заочно предъявила подозрение крымскому судье по делу Ильми Умерову
Экс-нардеп от БПП стала врио главы обновленного НАПКЭкс-нардеп от БПП стала врио главы обновленного НАПК
Прокуратура получила разрешение на изъятие в Офисе президента документов об ИловайскеПрокуратура получила разрешение на изъятие в Офисе президента документов об Иловайске
Жена министра юстиции получила должность замглавы МинцифрыЖена министра юстиции получила должность замглавы Минцифры
НАПК обнаружило криминал в декларациях четырех бывших нардеповНАПК обнаружило криминал в декларациях четырех бывших нардепов
Экс-гендиректору "Укрвакцины" сообщили подозрение в завладении 0,25 млн гривенЭкс-гендиректору "Укрвакцины" сообщили подозрение в завладении 0,25 млн гривен
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
НАПК решило опубликовать декларации военных прокуроровНАПК решило опубликовать декларации военных прокуроров
Последние новости
Подгружаем последние новости